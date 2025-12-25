मेरी खबरें
    Aadhaar Card खो गया और मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं? जानें बिना OTP आधार रिकवर करने का तरीका

    आधार कार्ड (Aadhaar Card) गुम हो जाना और मोबाइल नंबर लिंक न होना एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन OTP प्राप्त नहीं कर सकते। ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 05:53:42 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 05:53:42 PM (IST)
    Aadhaar Card खो गया और मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं? जानें बिना OTP आधार रिकवर करने का तरीका
    Aadhaar Card खो गया और मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं?

    बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड (Aadhaar Card) गुम हो जाना और मोबाइल नंबर लिंक न होना एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन OTP प्राप्त नहीं कर सकते। यहां बताया गया है कि आप इन दोनों ही स्थितियों में अपना आधार कैसे वापस पा सकते हैं:

    स्थिति 1: जब मोबाइल नंबर लिंक न हो और आधार नंबर भी याद न हो

    यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़ा है, तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी:

    आधार केंद्र जाएं: सबसे पहले अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) पर पहुंचें।

    नामांकन पर्ची (EID): आधार बनवाते समय मिली 28 अंकों की नामांकन आईडी (EID) साथ ले जाएं। यदि वह भी नहीं है, तो कर्मचारी आपके नाम और पते से इसे खोजने में मदद कर सकता है।

    बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: वहां मौजूद कर्मचारी आपके फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (Iris scan) के जरिए आपकी पहचान सत्यापित करेगा।

    ई-आधार प्राप्त करें: वेरिफिकेशन सफल होने के बाद कर्मचारी आपको आधार की डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा देगा। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपये का शुल्क देना होगा।

    स्थिति 2: जब मोबाइल नंबर लिंक हो (ऑनलाइन प्रक्रिया)

    अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है, तो आप इन स्टेप्स के जरिए इसे फ्री में रिकवर कर सकते हैं:

    आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट [संदिग्ध लिंक हटा दिया गया] पर जाएं।

    माय आधार सेक्शन: यहां 'My Aadhaar' टैब में जाकर 'Retrieve Lost or Forgotten UID/EID' विकल्प पर क्लिक करें।

    विवरण भरें: अपना पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें।

    OTP वेरिफिकेशन: आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे सबमिट करें।

    आधार नंबर प्राप्त करें: ओटीपी दर्ज करते ही आपका आधार नंबर आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेज दिया जाएगा।

    डाउनलोड: आधार नंबर मिलने के बाद आप 'Download Aadhaar' सेक्शन में जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

    सुझाव: भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए अपने आधार कार्ड में हमेशा अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट रखें।

