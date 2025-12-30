आज का 1 करोड़ 10 साल बाद कितना होगा, बढ़ती महंगाई में बचने के लिए क्या करें? जानें सबकुछ

बिजनेस डेस्क। समय के साथ चीजों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन यह बढ़त आपके बैंक बैलेंस की ताकत को चुपचाप सोख लेती है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, जो सामान आज आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 10 साल बाद उसके लिए आपको कहीं ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि आपके 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है।

2035 तक कितनी रह जाएगी 1 करोड़ की कीमत? यदि हम औसत वार्षिक महंगाई दर को आधार मानें, तो आज के 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 10 साल बाद यानी वर्ष 2035 के अंत तक काफी घट जाएगी। 4% की न्यूनतम महंगाई दर पर आपके 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 10 साल बाद लगभग 67.56 लाख रुपये रह जाएगी। यदि महंगाई दर 5% रहती है, तो इसकी वैल्यू घटकर 61.39 लाख रुपये हो जाएगी। वहीं, 6% की उच्च महंगाई दर होने पर आज के 1 करोड़ रुपये की वास्तविक ताकत मात्र 55.84 लाख रुपये के बराबर ही बचेगी।