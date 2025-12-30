आज का 1 करोड़ 10 साल बाद कितना होगा, बढ़ती महंगाई में बचने के लिए क्या करें? जानें सबकुछ

बिजनेस डेस्क। समय के साथ चीजों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन यह बढ़त आपके बैंक बैलेंस की ताकत को चुपचाप सोख लेती है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, जो सामान आज आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 10 साल बाद उसके लिए आपको कहीं ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि आपके 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है।
यदि हम औसत वार्षिक महंगाई दर को आधार मानें, तो आज के 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 10 साल बाद यानी वर्ष 2035 के अंत तक काफी घट जाएगी। 4% की न्यूनतम महंगाई दर पर आपके 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 10 साल बाद लगभग 67.56 लाख रुपये रह जाएगी। यदि महंगाई दर 5% रहती है, तो इसकी वैल्यू घटकर 61.39 लाख रुपये हो जाएगी। वहीं, 6% की उच्च महंगाई दर होने पर आज के 1 करोड़ रुपये की वास्तविक ताकत मात्र 55.84 लाख रुपये के बराबर ही बचेगी।
आसान उदाहरण: अगर आज 1 करोड़ रुपये में एक प्रीमियम फ्लैट मिलता है, तो 10 साल बाद उसी फ्लैट को खरीदने के लिए आपको लगभग 1.60 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
महंगाई की दर सीधे तौर पर आपके पैसे की 'ताकत' को प्रभावित करती है। जैसे-जैसे यह दर बढ़ती है, आपके पैसे की खरीदने की क्षमता वैसी ही कम होती जाती है जैसे तेज धूप में बर्फ पिघलती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में आपको उतनी ही वस्तुओं और सेवाओं के लिए आज के मुकाबले लगभग दोगुना पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
पैसे की वैल्यू को गिरने से बचाने का एकमात्र तरीका है - सही निवेश। यदि आप अपना पैसा केवल बचत खाते (Savings Account) में रखते हैं जहाँ मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से कम है, तो आप अनजाने में हर साल अपनी संपत्ति खो रहे हैं। इससे बचने के लिए नीचे दिए गए कदम उठाएं...
महंगाई को मात देने वाले विकल्प: अपने निवेश पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार या इक्विटी जैसे विकल्प शामिल करें। इनमें ऐतिहासिक रूप से 10-12% तक का रिटर्न मिलता रहा है, जो महंगाई को पीछे छोड़ने में सक्षम है।
जल्द शुरुआत (Power of Compounding): आप निवेश जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतनी ही बेहतर तरीके से महंगाई के प्रभाव को कम कर पाएगा।
वित्तीय नियोजन: अपने भविष्य के लक्ष्यों, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए आज जो बजट बना रहे हैं, उसमें भविष्य की संभावित महंगाई दर को जोड़ना कभी न भूलें।
