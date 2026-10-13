7 मिनट के सफर के लिए भारी-भरकम किराया! जानिए भारत की सबसे छोटी रेल यात्रा के बारे में

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज हम आपको भारत की सबसे छोटी सफर वाले ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सिर्फ 7 मिनट की जर्नी होती यानी जैसे ही बैठे वैसे उतरने का टाइम हो गया। लेकिन इस छोटी सा ट्रेन जर्नी के लिए भी बहुत भीड़ होती है जिस वजह से इसका प्राइस हाई रखा गया है।

भारत की सबसे छोटी रेल यात्रा भारत की सबसे छोटी रेल यात्रा सिर्फ 7 मिनट की है। ये ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर से अजनी स्टेशन के बीच चलती है और सफर सिर्फ 7 से 9 मिनट के बीच खत्म हो जाता है। नागपुर से अजनी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर की है, जिसे ट्रेन आसानी से 9 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लेती है।