दीवाली-छठ पर घर जाने वालों को बड़ा झटका! फ्लाइट से यात्रा करना हुआ और महंगा, इंडिगो ने बढ़ाए दाम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी फ्लाइट से घर जाने का सोच रहे थे, तो अब आपको झटका लगने वाला है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अब फ्लाइट से यात्रा करना और महंगा हो गया है।

इंडिगो ने सोमवार को जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो 6 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

एयरलाइन ने यह बदलाव जेट फ्यूल यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते किया है। घरेलू उड़ानों में यात्रा की दूरी के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है।

फ्यूल सरचार्ज में ₹100 से ₹350 तक की बढ़ोतरी

इंडिगो ने घरेलू उड़ानों के फ्यूल सरचार्ज में ₹100 से ₹350 तक की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी यात्रा की दूरी के आधार पर अलग-अलग होगी।

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ATF की कीमत बढ़ने से महंगा हुआ हवाई सफर?

ईंधन की कीमतों में महीने-दर-महीने बढ़ोतरी 14% से ज्यादा रही है। यही वजह है कि ATF की कीमत करीब एक दशक के सबसे ऊंचे स्तरों पर पहुंच गई है। एयरलाइन कंपनियों के कुल खर्च में विमान ईंधन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। जब ईंधन महंगा होता है, तो फ्लाइट चलाने का खर्च भी बढ़ जाता है। इसी खर्च को देखते हुए इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज में बदलाव किया है।