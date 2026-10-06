IndiGo Flight Rate Hike: आज से महंगी हुईं इंडिगो की फ्लाइट्स, देखें घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के नए रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन ने घरेलू उड़ानों में ₹1,300 तक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ₹10,000 तक का एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 6 अक्टूबर रात 12:01 बजे से लागू होंगी।
बता दें कि इंडिगो ने छह महीने में यह तीसरी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इसी साल 14 मार्च और फिर 1 अप्रैल को किराया बढ़ाया था। एयरलाइन के मुताबिक, यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल महंगा होने से लिया गया है।
इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू रूट्स के लिए नया फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है, जो दूरी के हिसाब से अलग-अलग तय किया गया है।
इंडिगो एयरलाइंस ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी नया फ्यूल सरचार्ज तय कर दिया है। SAARC देशों के लिए 500 किलोमीटर तक की दूरी पर नया फ्यूल चार्ज ₹1,000 रखा गया है, जबकि SAARC देशों में ही 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए यह चार्ज ₹3,000 होगा।
बता दें कि SAARC देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं, हालांकि भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए ऑपरेट नहीं करती हैं।
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हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल महंगा होने की वजह से कंपनी ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से कीमत ₹121 से बढ़कर अब ₹137 हो गई है यानी 1 लीटर ATF की कीमत 16 रुपये बढ़ी है।
बताते चलें कि एयरलाइंस के लिए जेट-फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है, कुल ऑपरेटिंग खर्च में इसकी हिस्सेदारी 30% से 40% होती है।