IndiGo Flight Rate Hike: आज से महंगी हुईं इंडिगो की फ्लाइट्स, देखें घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के नए रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन ने घरेलू उड़ानों में ₹1,300 तक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ₹10,000 तक का एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 6 अक्टूबर रात 12:01 बजे से लागू होंगी। बता दें कि इंडिगो ने छह महीने में यह तीसरी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इसी साल 14 मार्च और फिर 1 अप्रैल को किराया बढ़ाया था। एयरलाइन के मुताबिक, यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल महंगा होने से लिया गया है।

घरेलू रूट्स के लिए नया फ्यूल सरचार्ज इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू रूट्स के लिए नया फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है, जो दूरी के हिसाब से अलग-अलग तय किया गया है। 0 से 500 किलोमीटर की दूरी वाले रूट्स पर पुराना फ्यूल सरचार्ज ₹275 था, जिसे अब बढ़ाकर ₹375 कर दिया गया है।

501 से 1,000 किलोमीटर की दूरी के लिए चार्ज ₹400 से बढ़कर ₹600 हो गया है।

1001 से 1,500 किलोमीटर के सफर पर पुराना फ्यूल सरचार्ज ₹600 था, जो अब ₹900 कर दिया गया है।

1501 से 2,000 किलोमीटर के रूट्स पर यह चार्ज ₹800 से बढ़ाकर ₹1,150 हो गया है।

2,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी वाले लंबे रूट्स के लिए रिवाइज्ड फ्यूल सरचार्ज ₹950 से बढ़ाकर ₹1,300 कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नया फ्यूल सरचार्ज इंडिगो एयरलाइंस ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी नया फ्यूल सरचार्ज तय कर दिया है। SAARC देशों के लिए 500 किलोमीटर तक की दूरी पर नया फ्यूल चार्ज ₹1,000 रखा गया है, जबकि SAARC देशों में ही 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए यह चार्ज ₹3,000 होगा।