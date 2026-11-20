बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में जारी सुस्ती का असर अब घरेलू सर्राफा बाजार पर भी साफ दिख रहा है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के 5 फीसदी तक पहुंचने के कारण निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर सुरक्षित बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। इसी ग्लोबल दबाव के चलते इंदौर और रतलाम सर्राफा बाजार में भी मंदी का सिलसिला जारी है।

इंदौर में आज के ताजा रेट ऑल इंडिया बुलियन के अनुसार, 24 कैरेट सोना (999): 1,30,882 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (916): 1,19,888 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (750): 98,161 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी (999): 1,60,026 रुपये प्रति किलोग्राम रतलाम में आज के ताजा रेट 24 कैरेट सोना (999): 1,30,802 रुपये प्रति 10 ग्राम (13,080 रुपये प्रति ग्राम)

22 कैरेट सोना (916): 1,19,814 रुपये प्रति 10 ग्राम (11,981 रुपये प्रति ग्राम)

18 कैरेट सोना (750): 9,810 रुपये प्रति ग्राम

चांदी (999): 1,60,005 रुपये प्रति किलोग्राम इंदौर और रतलाम सर्राफा बाजार के बंद भाव इंदौर स्थानीय बाजार भाव: स्थानीय बाजार में सोना केडबरी रवा नकद में 1,400 रुपये टूटकर 1,33,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया (बुधवार को यह 1,35,000 रुपये पर बंद हुआ था)। वहीं, सोना आरटीजीएस 1,29,600 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,18,800 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) प्रति 10 ग्राम बोला गया। चांदी चौरसा 2,800 रुपये गिरकर 1,65,000 रुपये, चांदी आरटीजीएस 1,59,800 रुपये, चांदी टंच 1,65,000 रुपये प्रति किलो और चांदी का सिक्का 2,150 रुपये प्रति नग बिका।