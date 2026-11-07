Indore Sarafa : धनतेरस पर सोने-चांदी में आई मंदी ने बढ़ाया खरीदारों में उत्साह

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दो दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में चल रही तेजी शुक्रवार को थमने के साथ ही कुछ गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने-चांदी में जोरदार गिरावट आई।

कामेक्स पर सोना वायदा 60 डालर घटकर 4067 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 90 सेंट घटकर 51.93 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजार में भी मंदी का वातवारण देखा गया।

चांदी चौरसा 3500 रुपये टूटकर 188200 रुपये प्रति किलो रह गई

इंदौर में धनतेरस पर सोना केडबरी 1500 रुपये घटकर 145200 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 3500 रुपये टूटकर 188200 रुपये प्रति किलो रह गई। धनतेरस पर सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने ग्राहकों का और उत्साह बढ़ा दिया जिससे बाजार में सुबह से शाम तक जोरदार कारोबार देखने को मिला।