Indore Sarafa : निवेशकों की लेवाली निकली, सोना-चांदी के दाम फिर सुधरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अमेरिका के ताजा रूख और भारतीय शेयर मार्केट में आ रही गिरावट से अब सोने-चांदी को फिर सहारा मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भू-राजनीतिक तनाव ने सोने को सहारा दे रहा है। हुती अरब देशों में हमले कर रहे हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही दो महीने से अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की लेवाली फिर आने से कीमतों में तेजी रही। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार शाम तक कामेक्स पर सोना वायदा 62 डॉलर उछलकर 4185 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 148 सेंट बढ़कर 60.38 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।