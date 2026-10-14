Indore Sarafa : डॉलर में मजबूती से सोने और चांदी की कीमतों में मंदी जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सप्ताह के दूसरे दिन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में गिरावट जारी रही। दरअसल, मजबूत अमेरिकी डॉलर (जो 18 महीने के उच्चतम स्तर के करीब बना हुआ है) के दबाव में सोना वायदा कॉमेक्स पर घटकर 4182 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 60.36 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इसके चलते इंदौर मार्केट में भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। इदौर में सोना केडबरी 250 रुपये घटकर 148650 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 800 रुपये घटकर 223400 रुपये प्रति किलो रह गई। घरेलू बाजार टूटने से बाजार में ग्राहकी का वातावरण अच्छा बनने की संभावना है।

सोने की कीमतों पर दबाव पड़ेगा ज्वेलर्स का कहना है कि निवेशक अमेरिका के अहम महंगाई डेटा (जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्राइस रिपोर्ट) और रिटेल बिक्री के आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद से बेहतर आर्थिक डेटा से सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की उम्मीदें बढ़ सकती हैं, जिससे ट्रेजरी यील्ड और डालर में बढ़ोतरी होगी और सोने की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, बाजार इस महीने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना 20 फीसद से कम मान रहे हैं, जबकि दिसंबर तक बढ़ोतरी की संभावना 85 फीसद है। सेंट लुइस फेड के प्रेसिडेंट अल्बर्टो मुसालेम ने संकेत दिया कि महंगाई को सेंट्रल बैंक के 2 फीसद के लक्ष्य पर वापस लाने के लिए ब्याज दरों में और बढ़ोतरी जरूरी हो सकती है।