Indore Sarafa : डॉलर पर दबाव बढ़ने से सोने-चांदी की कीमतों में फिर आया सुधार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में चार दिनों से चल रही सोने में गिरावट शुक्रवार को थमती दिखी। सुनहरी धातु में कुछ मजबूती भी रही। इसका प्रमुख कारण डॉलर और यूएस ट्रेजरी यील्ड पर बढ़ रहा दबाव है। निवेशक फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में और बढ़ोतरी की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं।

सितंबर में अमेरिका में उपभोक्ता कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिसका मुख्य कारण गैसोलीन की बढ़ती कीमत रही। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार शाम तक कामेक्स पर सोना वायदा 25 डालर सुधरकर 4179 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 109 सेंट बढ़कर 57.75 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई जिससे इंदौर मार्केट में भी सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

बाजार में सीमित रूप से पूछताछ देखने को मिली है इंदौर में सोना केडबरी 600 रुपये बढ़कर 148400 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1200 रुपये बढ़कर 215200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि बाजार में सीमित रूप से पूछताछ देखने को मिली है। ज्वेलर्स का कहना है कि व्यापक महंगाई के दबाव ने लगातार बनी रहने वाली महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में फिजिकल सोने की मांग सुस्त रही आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि बढ़ता सार्वजनिक कर्ज और युद्ध के कारण होने वाली महंगाई, बांड यील्ड को और ऊपर धकेल सकती है। भारत में फिजिकल सोने की मांग सुस्त रही, जहां डिस्काउंट पहले के 14 डॉलर प्रति औंस से घटकर 6 डॉलर प्रति औंस रह गया।