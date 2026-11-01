Indore Sarafa : पुष्य नक्षत्र पर सोना 2200 व चांदी 4400 रुपये सस्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : हिंदू पंचांग में विशेष स्थान प्राप्त रवि पुष्य योग, बहुमूल्य वस्तुएं यानी सोना चांदी आभूषण और रत्न खरीदने का बेहद शुभ दिवस माना जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र को हमेशा व्यवसाय के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस वर्ष बाजार में पुष्य नक्षत्र अच्छी ग्राहकी की उम्मीद लेकर आया है। शनिवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव नरम पड़े। रविवार को घटे भाव पर ही बाजार में बिक्री होगी।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर रात निवेशकों और सटोरियों की पैनिक बिकवाली के चलते सोने-चांदी वायदा घटकर बंद हुए। सोना वायदा 114 डॉलर घटकर 3875 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 163 सेंट घटकर 4909 डालर प्रति औंस बंद हुई।