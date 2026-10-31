Indore Sarafa : यूएस के महंगाई आंकड़ों से कॉमेक्स पर सोना 4000 डॉलर के नीचे पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अमेरिका के मजबूत महंगाई आंकड़ों और मध्य पूर्व में नए सिरे से बढ़े तनाव के कारण मौद्रिक सख्ती की उम्मीदें और प्रबल हो गईं, जिससे बुलियन मार्केट लगातार दूसरे महीने गिरावट की राह पर है।
अक्टूबर में सोना 3 प्रतिशत से अधिक गिरा क्योंकि मध्य पूर्व में नए सिरे से छिड़ी लड़ाई ने ऊर्जा कीमतों को ऊंचा बनाए रखा और महंगाई की चिंताओं को हवा दी। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक कामेक्स पर सोना 4000 डालर और चांदी 51 डालर के नीचे पहुंच गई।
सोना वायदा 56 डालर टूटकर 3989 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 198 सेंट घटकर 50.72 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखी गई। शुक्रवार को इंदौर में सोना केडबरी 900 रुपये घटकर 143700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 7800 रुपये घटकर 187200 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर बड़े निवेशकों की पूछताछ बढ़ी है, लेकिन आम ग्राहकी गहनों में धीरे-धीरे बढ़ रही है लेकिन रविवार को पुष्यनक्षत्र होने से बाजार में अच्छी कामकाज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
ज्वेलर्स का कहना है कि अगले सप्ताह अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के बाद वाशिंगटन द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के संकेतों से तेल की कीमतें चढ़ गईं। फेडरल रिजर्व ने इस सप्ताह ब्याज दरें अपरिवर्तित रखीं, लेकिन चेयर केविन वार्श ने आगे और सख्ती की संभावना को खुला रखा क्योंकि नीति-निर्माता लगातार बनी महंगाई से जूझ रहे हैं।
कामेक्स वायदा - सोना वायदा 3989 डालर प्रति औंस, ऊपर में वायदा 4026 डालर और नीचे में वायदा 3964 डालर प्रति औंस चांदी वायदा 50.72 डालर प्रति औंस, ऊपर वायदा में 52.19 डालर और नीचे में वायदा 50.42 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।
इंदौर के बंद भाव- सोना केडबरी रवा नकद में 142800, सोना आरटीजीएस में 140150, (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 128450 (जीएसटी अतिरिक्त) रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। गुरुवार को सोना 143700 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी चौरसा 187200, चांदी आरटीजीएस 181800, चांदी टंच 187700 रुपये प्रति किलो के भाव बोले गए। चांदी सिक्का 2400 रुपये (प्रति नग) के भाव बोले गए। गुरुवार को चांदी चौरसा 195000 रुपये पर बंद हुई थी।
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