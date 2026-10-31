Indore Sarafa : यूएस के महंगाई आंकड़ों से कॉमेक्स पर सोना 4000 डॉलर के नीचे पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अमेरिका के मजबूत महंगाई आंकड़ों और मध्य पूर्व में नए सिरे से बढ़े तनाव के कारण मौद्रिक सख्ती की उम्मीदें और प्रबल हो गईं, जिससे बुलियन मार्केट लगातार दूसरे महीने गिरावट की राह पर है। अक्टूबर में सोना 3 प्रतिशत से अधिक गिरा क्योंकि मध्य पूर्व में नए सिरे से छिड़ी लड़ाई ने ऊर्जा कीमतों को ऊंचा बनाए रखा और महंगाई की चिंताओं को हवा दी। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक कामेक्स पर सोना 4000 डालर और चांदी 51 डालर के नीचे पहुंच गई।

भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखी गई सोना वायदा 56 डालर टूटकर 3989 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 198 सेंट घटकर 50.72 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखी गई। शुक्रवार को इंदौर में सोना केडबरी 900 रुपये घटकर 143700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 7800 रुपये घटकर 187200 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर बड़े निवेशकों की पूछताछ बढ़ी है, लेकिन आम ग्राहकी गहनों में धीरे-धीरे बढ़ रही है लेकिन रविवार को पुष्यनक्षत्र होने से बाजार में अच्छी कामकाज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।