Indore Sarafa : विदेशों में सोना 4000 डॉलर के नीचे, इंदौर में 1000 रुपये घटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में मुनाफा वसूली की बिकवाली, मजबूत डॉलर और अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता के चलते इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को देर रात कामेक्स पर सोना वायदा और टूटकर 24 डॉलर टूटकर 4000 डॉलर के नीचे 3997 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। इससे भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में चल रही गिरावट शनिवार को भी जारी रही। इंदौर में सोना केडबरी 1000 रुपये और टूटकर 143500 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया।

चांदी में नीचे दामों पर लेवाली आने से कीमतों में सुधार रहा वहीं कामेक्स चांदी वायदा में सटोरियों की नीचे दामों पर सक्रियता से वायदा 7 सेंट सुधरकर 53.92 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। इधर, शनिवार को इंदौर मार्केट में चांदी में नीचे दामों पर लेवाली आने से कीमतों में सुधार रहा। इंदौर में चांदी चौरसा 300 रुपये सुधरकर 199200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।