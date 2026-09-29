Indore Sarafa : विदेशों में सोना और घटा, इंदौर में फिर भी सुधरे दाम, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई की चिंताएं फिर से बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें और बढ़ाने की उम्मीदें मजबूत हुईं। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में बिकवाली का दबाव देखा गया। इसके चलते कामेक्स पर सोना वायदा घटाकर 4148 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 52 सेंट घटकर 61.36 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

हालांकि इसका प्रभाव इंदौर में सोने पर नहीं देखा गया। दरअसल, सोमवार को गिरी कीमतों के बाद बाजार में कुछ लेवाली आने से मंगलवार को सोने की कीमतों में मामूली सुधार रहा। सोना केडबरी 400 रुपये बढ़कर 148700 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।

इंदौर में भी लेवाली समर्थन कमजोर मिलने के कारण कीमतों में नरमी जारी रही वहीं विदेशों में चांदी में आई जोरदार गिरावट के बाद इंदौर में भी लेवाली समर्थन कमजोर मिलने के कारण कीमतों में नरमी जारी रही। इंदौर में चांदी चौरसा 1200 रुपये घटकर 225800 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर भी चांदी में कारोबार सुस्त देखा गया। लगातार बनी हुई महंगाई जड़ जमा सकती है ज्वेलर्स का कहना है कि फेड ने हाल ही में अपनी पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.75–4 प्रतिशत कर दिया है। जबकि बाजार अक्टूबर में एक और बढ़ोतरी की 68 प्रतिशत संभावना मानकर चल रहे हैं। क्लीवलैंड फेड की प्रेसिडेंट बेथ हैमैक ने चिंता जताई कि लगातार बनी हुई महंगाई जड़ जमा सकती है, जिससे मानिटरी पालिसी सख्त रखना जरुरी होगा।