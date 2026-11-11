Indore Sarafa: मुहूर्त में सोने के भाव ऊपर रहे बाद में नरम पड़े, चांदी तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मंगलवार को इंदौर सराफा बाजार में नववर्ष लेखन के साथ दीपावली बाद के नए कारोबारी साल की शुरुआत हुई। नववर्ष मुहूर्त में सुबह सोने और चांदी के भाव ऊंचे खुले। मुहूर्त में सोना 145351 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। इसी तरह चांदी भी मुहूर्त में 190501 रुपये प्रति किलो बोली गई। हालांकि शाम को बाजार में दोनों धातुओं के दाम नरम पड़ गए।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों ने पिछले सत्र की तेज रैली के बाद मुनाफावसूली की बिकवाली किए जाने से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कामेक्स पर सोना वायदा घटकर 4073 डॉलर और चांदी वायदा सुधरकर 52.37 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने के दामों में मंदी रही वहीं चांदी में दोपहर भाव घटने के बाद फिर शाम को कुछ सुधार देखा गया।

सोना केडबरी 900 रुपये घटकर 144300 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया इंदौर में सोना केडबरी 900 रुपये घटकर 144300 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। वहीं चांदी चौरसा 600 रुपये बढ़कर 188800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। बाजार की नजर आगामी अमेरिकी महंगाई डेटा पर टिकी है, जिससे फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ज्वेलर्स का कहना है कि अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में संभावित सफलता को लेकर आशावाद बढ़ा, खासकर पिछले हफ्ते हुए मध्यावधि चुनावों के बाद, जिसमें डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल किया। इस साल सोने और तेल की कीमतें आमतौर पर विपरीत दिशाओं में चली हैं। ऊर्जा की ऊंची कीमतों ने महंगाई को बढ़ावा दिया और सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदें मजबूत कीं, जिससे सोने पर दबाव पड़ा, क्योंकि यह ब्याज आय नहीं देता। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट ने उस दबाव को कुछ हद तक कम किया है। कमजोर डॉलर ने भी बुलियन को समर्थन दिया है, क्योंकि इससे अन्य मुद्राएं रखने वाले निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, हालांकि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर चढ़ा था।