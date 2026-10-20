Indore Sarafa : विदेशी बाजार मजबूत होने से सोने में आया आंशिक सुधार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं में कमी से अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने और चांदी वायदा में तेजी रही। कामेक्स पर सोना वायदा 4 डालर सुधरकर 6167 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 62 सेंट सुधरकर 57.55 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इधर, भारतीय बाजारों में भी सोने में त्योहारी मांग जोरदार रहने से कीमतों में सुधार रहा। इंदौर में सोना केडबरी 200 रुपये सुधरकर 148200 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। इधर, चांदी में कारोबार सुस्त रहने से कीमतों में गिरावट रही। चांदी चौरसा 300 रुपये घटकर 213300 रुपये प्रति किलो रह गया।

अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना 20 प्रतिशत से नीचे आ गई ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले कारोबारी दिवस फेड चेयर केविन वार्श की बैंकाक में की गई टिप्पणियों के बाद अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना 20 प्रतिशत से नीचे आ गई। इससे बाजार को राहत मिली और कीमती धातुओं को समर्थन मिला। दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना को अभी भी जीवित रखे हुए हैं महंगाई के मजबूत आंकड़े, खासकर पिछले साढ़े चार वर्षों में उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) में सबसे तेज मासिक बढ़ोतरी, दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। ऐसे में 27-28 अक्टूबर को होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक बाजार के लिए अगला बड़ा संकेतक होगी।