Indore Sarafa: इंदौर सराफा में सस्ता हुआ सोना-चांदी, चांदी ₹2500 टूटी, जानें 24K, 22K और 18K के ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में मजबूती के चलते अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में दबाव देखा गया है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने के रुख के बाद कॉमेक्स पर सोना और चांदी दोनों ही टूटे हैं। इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजारों पर दिखा है, जहां त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों में नरमी आने से खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं।

इंदौर सराफा बाजार के ताजा भाव

ऑल इंडिया बुलियन के अनुसार इंदौर में सोने और चांदी के रेट इस प्रकार हैं।

24 कैरेट (999) सोना: ₹1,44,567 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट (916) सोना: ₹1,32,423 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट (750) सोना: ₹1,08,425 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999): ₹1,93,581 प्रति किलोग्राम

बता दें कि आभूषण बनवाते समय बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% जीएसटी अलग से जोड़ा जाता है।

इंदौर हाजिर और बंद भाव

स्थानीय सराफा बाजार में सोना केडबरी ₹300 गिरकर ₹1,43,700 प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा ₹2,500 टूटकर ₹1,95,000 प्रति किलो के स्तर पर आ गई है।

सोना केडबरी रवा (नकद): ₹1,43,700 प्रति 10 ग्राम

सोना आरटीजीएस: ₹1,41,700 प्रति 10 ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त)

सोना 22 कैरेट: ₹1,29,900 प्रति 10 ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त)

चांदी चौरसा: ₹1,95,000 प्रति किलो

चांदी टंच: ₹1,95,500 प्रति किलो

चांदी आरटीजीएस: ₹1,88,500 प्रति किलो

चांदी सिक्का: ₹2,400 प्रति नग

आसपास के प्रमुख शहरों के भाव

रतलाम सराफा: सोना स्टैंडर्ड ₹1,45,950 से ₹1,46,000 प्रति 10 ग्राम, चांदी चौरसा ₹1,97,500 और टंच ₹1,97,600 प्रति किलो।

उज्जैन सराफा: सोना स्टैंडर्ड ₹1,44,000, सोना रवा ₹1,43,800, चांदी पाट ₹1,96,000, टंच ₹1,95,000 और सिक्का ₹2,500 प्रति नग।