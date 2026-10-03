Indore Sarafa : कीमती धातुओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार आशंकित, चांदी 1100 रुपये और सोना 800 रुपये घटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अब घटकर 4139 डालर प्रति सेंट और और चांदी 60.35 डालर प्रति सेंट पर आ गई है। दो दिन में ही देखें तो सोने में कम से कम 50 डालर और चांदी में 1 डालर से ज्यादा की गिरावट आई है। यह दिखा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का ट्रेंड दोनों कीमती धातुओं को सपोर्ट नहीं कर रहा है।

दरअसल दुनियाभर में प्रमुख आर्थिक ताकत वाले देशों में 10 वर्षीय सरकारी बांड की यील्ड लगातार बढ़ रही है। जापान के बॉन्ड की यील्ड 3% को पार कर गई है। यह बीते 30 वर्षों का उच्चतम स्तर है। अमेरिका और जर्मनी के 10 साल के बांड की यील्ड 18 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है।

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी घाटे का सामना कर रही हैं ये दिख रहा है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी घाटे का सामना कर रही हैं या आशंका मेें डरी हुई है। ऐसे में ये सभी अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में इसकी भरपाई के लिए नए बांड जारी कर सकती हैं। इसी आशंका में बांड धारक अपने पुराने बांड बेच रहे हैं, ताकि निकट भविष्य में जब सरकारें घाटे की भरपाई के लिए ऊंची ब्याज दरों पर नए बॉन्ड जारी करें, तो उन्हें ज्यादा ब्याज मिल सके। नतीजा यील्ड बढ़ रही है। मध्य-पूर्व का संकट और गहरा सकता है वित्त विश्लेषक महेश नटानी कहते हैं कुछ बड़े बांड ट्रेडर्स का मानना है कि नवंबर 2026 में अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद मध्य-पूर्व का संकट और गहरा सकता है। इससे कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।