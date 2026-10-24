Indore Sarafa : 6500 टन चांदी आयात करने की अनुमति से 6300 रुपये और टूटी, सोना 1900 रुपये घटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को शाम तक सोने और चांदी में मुनाफा वसूली की बिकवाली का दबाव बढ़ने और निवेशकों की लेवाली बेहद सुस्त रहने से मंदी जारी रही।

कॉमेक्स पर सोना वायदा 68 डॉलर टूटकर 4021 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 221 सेंट घटकर 53.85 डॉलर प्रति औंस रह गया। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी दोनों धातुओं के दाम में गिरावट जारी रही। हालांकि सोने की तुलना में चांदी के दाम ज्यादा टूट रहे हैं।

छह महीनों में लगभग 6500 मीट्रिक टन चांदी आयात करने की अनुमति दी है इसका कारण प्राफिट बुकिंग, सट्टा पोजीशन का कमजोर होना और फिजिकल मार्केट की बदलती स्थितियां हैं। मई में चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाने और जून में नियमों को सख्त करने के बाद, भारत ने त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए अगले छह महीनों में लगभग 6500 मीट्रिक टन चांदी आयात करने की अनुमति दी हैं। इंदौर मार्केट में चांदी चौरसा नगद में दो लाख के नीचे पहुंच गया हालांकि, भारत में चांदी का प्रीमियम पिछले हफ्ते के 2.50 डालर प्रति औंस से घटकर 0.45 डालर प्रति औंस रह गया हैं, जो दर्शाता हैं कि फिजिकल मार्केट में तत्काल तंगी कुछ कम हुई हैं। इसके चलते शुक्रवार को इंदौर मार्केट में चांदी चौरसा नगद में दो लाख के नीचे पहुंच गया।