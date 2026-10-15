Indore Sarafa : सुबह से रात तक चांदी के बाजार में भारी गिरावट, 6700 रुपये टूटी, सोने में भी गिरावट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में निवेशकों का रुझान कम होने से मुनाफा वसूली की बिकवाली जारी होने के कारण सोना-चांदी में गिरावट का दौर सप्ताह के तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को कामेक्स पर सोना वायदा 38 डॉलर टूटकर 4144 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 178 सेंट घटकर 58.58 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में मंदी का क्रम जारी रहा।

चांदी में भारी मंदी दिख रही है इंदौर में बुधवार को सोना केडबरी 800 रुपये घटकर 147850 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। चांदी में भारी मंदी दिख रही है। सुबह पहले चांदी चौरसा 4200 रुपये टूटकर 219200 रुपये प्रति किलो रह गई। बाद में शाम को भाव और टूटे।

एमसीएक्स पर चांदी ने 21000 रुपये का निचला स्तर छुआ एमसीएक्स पर चांदी ने 21000 रुपये का निचला स्तर छुआ। नतीजा हुआ कि हाजिर बाजार में शाम को चांदी और 2500 रुपये टूटी और चांदी चौरसा 212500 रुपये बोली जाने लगी। यानि दिनभर में चांदी में कुल 6700 की गिरावट रही। सराफा व्यवसायी समर्थ सारडा का कहना है कि अचानक चांदी में गिरावट का कारण वैश्विक बाजार की घबराहट को माना जा रहा है। सोने-चांदी के दाम कम होने से आने वाले पुष्यनक्षत्र और धनतेरस की सोने-चांदी के गहनों में ग्राहकी जोरदार रहने की संभावना है।