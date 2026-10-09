Indore Sarafa : कमजोर मांग से चांदी 2500 रुपये सस्ती, सोना स्थिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मज़बूत डॉलर और फेडरल रिज़र्व द्वारा और सख्ती किए जाने की उम्मीदों के कारण सोने के बढ़ते दामों में रुकावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सटोरिये जैसे तेजी लगाने का प्रयास कर रहे थे वो सीमित कर दी है। गुरुवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा मामूली सुधरकर 4123 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया लेकिन चांदी में निवेशकों की बिकवाली का दबाव बढ़ने के कारण दामों में गिरावट देखी गई।

चांदी वायदा भी 120 सेंट घटकर 58.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इधर, भारतीय बाजारों में सोने के गहनों में सीमित पूछताछ रहने से भाव में स्थिरता रही। इंदौर में सोना केडबरी बुधवार के बंद भाव 148700 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा।