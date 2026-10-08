Indore Sarafa : रेपो रेट बढ़ने से चांदी 1200 और सोना 400 रुपये टूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद यह दर बढ़कर 5.50 फीसद हो गई है।

खास बात यह है कि फरवरी 2023 के बाद पहली बार आरबीआइ ने रेपो रेट बढ़ाया है। सराफा व्यवसायी समर्थ सारडा का कहा है कि जब आरबीआइ ब्याज दरें (रेपो रेट) बढ़ाता है, तो बैंक एफडी और बांड पर मिलने वाला रिटर्न आकर्षक हो जाता है।

ऐसे में निवेशक बुलियन मार्केट से पैसा निकालकर सुरक्षित और अधिक ब्याज वाले विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिससे शार्ट-टर्म में सोने की मांग घट जाती है और कीमत पर दबाव बनता है। यहीं स्थिति बुधवार को भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। इंदौर सोना केडबरी 400 रुपये टूटकर 148700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1200 रुपये घटकर 225000 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर भी बाजार में फिलहाल ग्राहकी कम देखी गई है लेकिन आगे सोने-चांदी के गहनों में मांग अच्छी निकलने की उम्मीद है। विदेशों में भी सोना और चांदी वायदा में गिरावट दर्ज की गई।