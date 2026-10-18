Indore Sarafa : मांग सुस्त होने से चांदी 1600 और सोना 400 रुपये टूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर रात निवेशकों की ऊंचे दामों पर लेवाल सुस्त रहने से सोना-चांदी वायदा में गिरावट दर्ज की गई। कामेक्स पर सोना वायदा 16 डालर टूटकर 4163 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 82 सेंट घटकर 56.93 डालर प्रति औंस पर बंद हुई।

इससे शनिवार को भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली। इंदौर में सोना केडबरी 400 रुपये टूटकर 14800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1600 रुपये घटकर 213600 रुपये प्रति किलो रह गई। ज्वेलर्स का कहना है कि वैश्विक सोने की कीमतें आम तौर पर स्थिर रहीं और इनमें गिरावट का रुझान देखा गया क्योंकि व्यापारी उम्मीद से बेहतर अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों की एक शृंखला के बाद फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा इस वर्ष ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखने की संभावना पर विचार कर रहे थे।