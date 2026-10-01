Indore Sarafa : मुनाफावसूली की बिक्री से चांदी की कीमतें गिरीं, सोने में स्थिरता

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : तेल की ऊंची कीमतों और ट्रेजरी यील्ड का असर बुलियन बाजार में तेजी को रोक रहा है। गुरुवार को चांदी में मुनाफावसूली की बिकवाली देखने को मिली है। कामेक्स पर चांदी वायदा 19 सेंट घटकर 60.41 सेंट प्रति औंस और सोना वायदा भी 16 डालर टूटकर 41.62 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

भारतीय बाजार में चांदी में कारोबार सुस्त रहने से चांदी चौरसा 600 रुपये घटकर 225200 रुपये प्रति किलो रह गई। वहीं सोना में डिमांड छुटपुट बनी रहने से भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा। सोना केडबरी 150100 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा।