Indore Sarafa : गिरने के बाद फिर संभली चांदी, सोने के दामों में आई कमजोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के चलते अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में बुधवार देर रात सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। गुरुवार को नीचे दामों पर सटोरियों की सक्रियता के चलते विदेशों में कीमतें फिर कुछ मजबूत देखी गई।

कामेक्स पर सोना वायदा गुरुवार शाम तक सुधरकर 4154 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा भी 56.69 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई जिसका असर इंदौर मार्केट में भी देखा गया। इंदौर में बुधवार रात के कारोबार में चांदी घटकर 212500 रुपये प्रति किलो रह गई थी लेकिन गुरुवार को ये सुधरकर 214000 रुपये प्रति किलो बोली गई।

सोने में उठाव कमजोर रहने से कीमतों में गिरावट जारी रही इधर, सोने में उठाव कमजोर रहने से कीमतों में गिरावट जारी रही। गुरुवार को सोना केडबरी आंशिक टूटकर 147800 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। दरअसल, केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी ने सोने को कुछ सहारा दिया। चीन के केंद्रीय बैंक ने सितंबर में लगातार 23वें महीने सोने की खरीदारी जारी रखी। बाजार मान रहा है अमेरिका के महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आना है बाजार मान रहा है अमेरिका के महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आना है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त करने की संभावना बढ़ गई है। सितंबर में अमेरिका की सीपीआइ महंगाई दर सालाना आधार पर 3.6 फीसद के अनुमान के मुकाबले 3.7 फीसद रही, जबकि मासिक आधार पर इसमें 0.6 फीसद की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे बड़ी वृद्धि है।