प्याज ने निकाले आंसू! लहसुन, अदरक और नींबू के दाम भी आसमान पर,

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आम परिवारों के किचन का बजट बिगड़ गया है और ये सबकुछ प्याज के दाम बढ़ने से हुआ है। इसके साथ ही अदरक, लहसुन और नींबू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हो गई हैं। जिस वजह से घर में खाना पकाना महंगा हुआ और बाहर खाना भी जेब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि प्याज के बढ़ते दाम रेस्तरां और आवास संबंधी सेवाओं पर भी असर डाल रहे हैं। इन सेवाओं की महंगाई सितंबर में 9.36 प्रतिशत रही। भोजन और पेय पदार्थ परोसने वाली सेवाओं की महंगाई दर 9.39 प्रतिशत दर्ज की गई।