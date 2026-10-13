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प्याज ने निकाले आंसू! लहसुन, अदरक और नींबू के दाम भी आसमान पर

प्याज ने तो हद ही कर दी और तो और लहसुन, अदरक और नींबू भी कम नहीं हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ये भी।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 08:59:28 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 08:59:28 AM (IST)
प्याज ने निकाले आंसू! लहसुन, अदरक और नींबू के दाम भी आसमान पर
प्याज ने निकाले आंसू! लहसुन, अदरक और नींबू के दाम भी आसमान पर,

HighLights

  1. खुदरा महंगाई दर 5% के पार
  2. 108% उछली प्याज की महंगाई दर
  3. लहसुन-अदरक और नींबू ने भी बढ़ाई मुसीबत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आम परिवारों के किचन का बजट बिगड़ गया है और ये सबकुछ प्याज के दाम बढ़ने से हुआ है। इसके साथ ही अदरक, लहसुन और नींबू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हो गई हैं। जिस वजह से घर में खाना पकाना महंगा हुआ और बाहर खाना भी जेब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि प्याज के बढ़ते दाम रेस्तरां और आवास संबंधी सेवाओं पर भी असर डाल रहे हैं। इन सेवाओं की महंगाई सितंबर में 9.36 प्रतिशत रही। भोजन और पेय पदार्थ परोसने वाली सेवाओं की महंगाई दर 9.39 प्रतिशत दर्ज की गई।

देश में खुदरा महंगाई ने सितंबर में 5 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर लिया है। खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर में सालाना आधार पर 7.74 प्रतिशत रही, जो 21 महीने का हाई है। अगस्त में यह 5.97 प्रतिशत और जुलाई में 5.52 प्रतिशत थी।


सबसे ज्यादा प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई

कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) से मापी जाने वाली खाद्य महंगाई दर सितंबर में 7.74 प्रतिशत हो गई। सबसे ज्यादा प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

  • प्याज की महंगाई दर अगस्त के 48.78 प्रतिशत से बढ़कर 108.09 प्रतिशत हो गई।

  • लहसुन की महंगाई दर 43.60 प्रतिशत से बढ़कर 54.62 प्रतिशत हो गई।

  • नींबू की कीमतों में पिछले महीने के 15.15 प्रतिशत की तुलना में 36.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

आलू-टमाटर की कीमतें

हालांकि, कुछ सब्जियों में राहत भी देखने को मिली है। आलू की कीमतों में साल-दर-साल 11.50 प्रतिशत की गिरावट आई। टमाटर की कीमतें 8.62 प्रतिशत कम हुईं।

हर सेक्टर में बढ़ी महंगाई

  • रेस्टोरेंट और होटलों में रहने-ठहरने की सेवाओं की कीमतों में 9.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

  • ट्रांसपोर्ट में महंगाई दर 5.01 प्रतिशत रही, जिसमें प्राइवेट गाड़ियों को चलाने का खर्च 7.46 प्रतिशत बढ़ गया।

  • हेल्थ सेक्टर में महंगाई दर 1.40 प्रतिशत, हाउसिंग और यूटिलिटीज में 2.74 प्रतिशत और शिक्षा सेवाओं में 3.94 प्रतिशत रही।

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