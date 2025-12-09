Meesho IPO में GMP के दम पर निवेशकों में जोश, कल होगी शेयर बाजार में लिस्टिंग

बिजनेस डेस्क। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का आईपीओ (Meesho IPO) निवेशकों के बीच लगातार चर्चा में है। ब्रांड वैल्यू और मजबूत ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के कारण यह इश्यू पहले ही काफी लोकप्रिय हो चुका है। अब निवेशकों की निगाहें 10 दिसंबर पर टिकी हैं, जब कंपनी शेयर बाजार में कदम रखेगी।

लिस्टिंग पर कितना हो सकता है मुनाफा?

लिस्टिंग से एक दिन पहले ग्रे मार्केट में मीशो का GMP 35 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। इसे आधार मानें तो मीशो के 32% तक प्रीमियम के साथ 146 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट होने की उम्मीद है। कंपनी का इश्यू प्राइस 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। हालांकि जीएमपी में उतार-चढ़ाव होने के कारण निश्चित कीमत का पता लिस्टिंग के समय ही चलेगा।