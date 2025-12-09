Meesho IPO में GMP के दम पर निवेशकों में जोश, कल होगी शेयर बाजार में लिस्टिंग
मीशो IPO निवेशकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में उतार-चढ़ाव के बावजूद लिस्टिंग पर 32 फीसदी तक मुनाफे की उम्मीद जताई जा रही है। IPO 3 से 5 दिसंबर तक खुला था और 10 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी।
Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 02:14:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 02:14:44 PM (IST)
मीशो का आईपीओ लिस्टिंग को तैयार। (फाइल फोटो)
HighLights
- मीशो IPO पर बाजार में बढ़ती निवेशकों की रुचि।
- GMP 31.5 से 49.5 रुपये के बीच रहा।
- लिस्टिंग पर 32% तक प्रीमियम मिलने की संभावना।
बिजनेस डेस्क। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का आईपीओ (Meesho IPO) निवेशकों के बीच लगातार चर्चा में है। ब्रांड वैल्यू और मजबूत ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के कारण यह इश्यू पहले ही काफी लोकप्रिय हो चुका है। अब निवेशकों की निगाहें 10 दिसंबर पर टिकी हैं, जब कंपनी शेयर बाजार में कदम रखेगी।
लिस्टिंग पर कितना हो सकता है मुनाफा?
लिस्टिंग से एक दिन पहले ग्रे मार्केट में मीशो का GMP 35 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। इसे आधार मानें तो मीशो के 32% तक प्रीमियम के साथ 146 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट होने की उम्मीद है। कंपनी का इश्यू प्राइस 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। हालांकि जीएमपी में उतार-चढ़ाव होने के कारण निश्चित कीमत का पता लिस्टिंग के समय ही चलेगा।
GMP का ट्रेंड: कब कितना प्रीमियम?
- पिछले 10 दिनों में Meesho IPO GMP 31.5 रुपये से 49.5 रुपये के बीच रहा। शुरुआती दिनों में प्रीमियम मजबूत बना रहा, लेकिन 9 दिसंबर को इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
- सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का आईपीओ निवेशकों में खासा आकर्षण बना हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 30 नवंबर को 42 रुपये रहा GMP, जो 2 दिसंबर को बढ़कर 49 रुपये तक पहुंचा, लेकिन कुछ दिनों बाद गिरकर 9 दिसंबर को 31.5 रुपये रह गया। इससे बाजार की अस्थिरता का संकेत मिलता है।
- मीशो IPO 3 दिसंबर को खुला और 5 दिसंबर को बंद हुआ। शेयर आवंटन 8 दिसंबर को होगा और लिस्टिंग 10 दिसंबर को निर्धारित है। कंपनी ने प्राइस बैंड 105–111 रुपये रखा है। एक लॉट में 135 शेयर शामिल होंगे। IPO का कुल इश्यू साइज 48,83,96,721 शेयर यानी 5421.20 करोड़ रुपये है। इसमें 4250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 1171.20 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये रखी गई है।