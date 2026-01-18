IPO News: अगले हफ्ते 4 नए आईपीओ में रुपए लगाने का मौका, यहां चेक करें GMP

बिजनेस डेस्क। अगले हफ्ते प्राथमिक बाजार में हलचल रहने वाली है, क्योंकि चार नए आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। इनमें तीन एसएमई सेगमेंट के होंगे, जबकि एक मेनबोर्ड का आईपीओ होगा। निवेशकों की नजर खास तौर पर इन कंपनियों के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर है, जिससे लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाया जाता है। आइए जानते हैं अगले हफ्ते आने वाले इन चारों आईपीओ की पूरी जानकारी।

Digilogic Systems IPO डिजिलॉजिक सिस्टम्स का एसएमई आईपीओ 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 98 से 104 रुपये तय किया गया है। लॉट साइज 1200 शेयरों की है, यानी निवेशकों को न्यूनतम 1200 शेयर के लिए आवेदन करना होगा। इन्वेस्टरगेन के अनुसार इसका मौजूदा जीएमपी शून्य है।

Shadowfax Technologies IPO शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का मेनबोर्ड आईपीओ भी 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुलेगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 118 से 124 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 120 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल 9 रुपये चल रहा है। KRM Ayurveda IPO केआरएम आयुर्वेद का एसएमई आईपीओ 21 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के अनुसार इस आईपीओ का जीएमपी सबसे अधिक 20 रुपये है।