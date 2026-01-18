IPO News: अगले हफ्ते 4 नए आईपीओ में रुपए लगाने का मौका, यहां चेक करें GMP

बिजनेस डेस्क। अगले हफ्ते प्राथमिक बाजार में हलचल रहने वाली है, क्योंकि चार नए आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। इनमें तीन एसएमई सेगमेंट के होंगे, जबकि एक मेनबोर्ड का आईपीओ होगा। निवेशकों की नजर खास तौर पर इन कंपनियों के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर है, जिससे लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाया जाता है। आइए जानते हैं अगले हफ्ते आने वाले इन चारों आईपीओ की पूरी जानकारी।
डिजिलॉजिक सिस्टम्स का एसएमई आईपीओ 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 98 से 104 रुपये तय किया गया है। लॉट साइज 1200 शेयरों की है, यानी निवेशकों को न्यूनतम 1200 शेयर के लिए आवेदन करना होगा। इन्वेस्टरगेन के अनुसार इसका मौजूदा जीएमपी शून्य है।
शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का मेनबोर्ड आईपीओ भी 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुलेगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 118 से 124 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 120 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल 9 रुपये चल रहा है।
केआरएम आयुर्वेद का एसएमई आईपीओ 21 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के अनुसार इस आईपीओ का जीएमपी सबसे अधिक 20 रुपये है।
शायोना इंजीनियरिंग का एसएमई आईपीओ 22 जनवरी को खुलेगा और 27 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 140 से 144 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के मुताबिक इसका जीएमपी फिलहाल शून्य है।