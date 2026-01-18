मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 01:23:10 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 01:23:10 PM (IST)
    IPO News: अगले हफ्ते 4 नए आईपीओ में रुपए लगाने का मौका, यहां चेक करें GMP
    चार नए आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. डिजिलॉजिक सिस्टम्स आईपीओ 20 जनवरी से खुलेगा।
    2. शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का मेनबोर्ड आईपीओ निवेशकों को आकर्षित करेगा।
    3. केआरएम आयुर्वेद आईपीओ का जीएमपी सबसे ज्यादा है।

    बिजनेस डेस्क। अगले हफ्ते प्राथमिक बाजार में हलचल रहने वाली है, क्योंकि चार नए आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। इनमें तीन एसएमई सेगमेंट के होंगे, जबकि एक मेनबोर्ड का आईपीओ होगा। निवेशकों की नजर खास तौर पर इन कंपनियों के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर है, जिससे लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाया जाता है। आइए जानते हैं अगले हफ्ते आने वाले इन चारों आईपीओ की पूरी जानकारी।

    Digilogic Systems IPO

    डिजिलॉजिक सिस्टम्स का एसएमई आईपीओ 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 98 से 104 रुपये तय किया गया है। लॉट साइज 1200 शेयरों की है, यानी निवेशकों को न्यूनतम 1200 शेयर के लिए आवेदन करना होगा। इन्वेस्टरगेन के अनुसार इसका मौजूदा जीएमपी शून्य है।


    Shadowfax Technologies IPO

    शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का मेनबोर्ड आईपीओ भी 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुलेगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 118 से 124 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 120 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल 9 रुपये चल रहा है।

    KRM Ayurveda IPO

    केआरएम आयुर्वेद का एसएमई आईपीओ 21 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के अनुसार इस आईपीओ का जीएमपी सबसे अधिक 20 रुपये है।

    Shayona Engineering IPO

    शायोना इंजीनियरिंग का एसएमई आईपीओ 22 जनवरी को खुलेगा और 27 जनवरी को बंद होगा। इसके शेयरों का प्राइस बैंड 140 से 144 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इन्वेस्टरगेन के मुताबिक इसका जीएमपी फिलहाल शून्य है।

