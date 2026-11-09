ट्रेन में सफर के दौरान खाना मंगवाते हैं तो रुक जाइए, IRCTC ने इन 14 फर्जी वेबसाइटों को किया बैन, गलती से भी न करें ऑर्डर

बिजनेस डेस्क। सफर के दौरान ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों के लिए IRCTC की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है। आईआरसीटीसी ने उन प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की है, जहां से खाना ऑर्डर करना आपके लिए खतरा बन सकता है।

यात्रियों की सेहत, खाने की गुणवत्ता और डेटा सुरक्षा को लेकर IRCTC ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स की सूची जारी की है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ट्रेन में खाना ऑर्डर करने से बचें।

लिस्ट में कौन कौन है शामिल

इस लिस्ट में RailRestro, RailMitra, TravelKhana, TrainsCafe, DibRail, RailFood, TravelerFood, FoodOnTrack, eCatering App, KhanaOnline, Trainway, RailMeal और TrainMenu शामिल हैं।

हाल ही में आईआरसीटीसी को इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। कभी खाना नहीं पहुंचने, ऑर्डर रद्द होने और पैसे वापस नहीं मिलने पर शिकायतें मिलती रहीं। ऐसे में सिर्फ खाने की क्वालिटी पर जोखिम नहीं है, बल्कि अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर PNR, मोबाइल नंबर, ईमेल और पेमेंट डिटेल साझा करने से डेटा चोरी का भी खतरा हो सकता है।

भूख लगने पर कहां से खाना ऑर्डर करें

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IRCTC ने यात्रियों को सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट, Food on Track ऐप और अधिकृत पार्टनर्स से खाना ऑर्डर करने की सलाह दी है। खाना ऑर्डर करने के लिए आप IRCTC की हेल्पलाइन 1323 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।