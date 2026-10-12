Train Cancellation Refund Rules: ट्रेन कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा टिकट का रिफंड? जानें ऑनलाइन और काउंटर टिकट के नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और ऐसे भी कई बार खराब मौसम, तकनीकी खराबी या पटरियों की मरम्मत के कारण रेलवे को अचानक ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा उनका यह भी सवाल होता है कि ट्रेन के टिकट में जो पैसे लगे थे, वे वापस कैसे मिलेंगे?

कैसे मिलेगा रिफंड अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन ई-टिकट बुक किया है और ट्रेन रेलवे द्वारा कैंसिल की जाती है, तो रेलवे आपको पूरा रिफंड उसी बैंक खाते में भेज देता है जिससे आपने भुगतान किया था। अगर आपने स्टेशन के काउंटर से जाकर टिकट खरीदा था और ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो आपको रिफंड के लिए स्टेशन काउंटर पर फिर से जाना होगा। ट्रेन के निर्धारित समय से 3 दिन के अंदर काउंटर पर टिकट जमा करके आप अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।