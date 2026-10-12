फेस्टिवल सीजन में TVS का बड़ा धमाका! नए अवतार में लॉन्च हुई TVS Radeon 2026, ₹67,100 से शुरू है कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप ऑफिस आने-जाने या रोजमर्रा के कामों के लिए एक अच्छी और बजट वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दें कि फेस्टिवल सीजन से पहले TVS Motor ने अपनी बाइक TVS Radeon का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है।

कितनी है कीमत? इस नई बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये से शुरू होती है। इसे तीन वेरियंट्स में पेश किया गया है। बेस (BASE): 67,100 रुपये

डीजी ड्रम (DIGI Drum): 70,100 रुपये

डीजी डिस्क (DIGI Disc): 73,100 रुपये बाइक पहले से काफी मॉडर्न नई TVS Radeon में सबसे बड़ा बदलाव इसकी लाइटों में किया गया है। इसमें आगे की तरफ नई LED हेडलाइट और DRL दिए गए हैं। DRL का डिजाइन सांप के दांतों जैसा है, जो बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है। पीछे की टेललाइट और आगे-पीछे के इंडिकेटर्स को भी LED में बदल दिया गया है। इसमें सिंगल-पीस सीट, क्रैश गार्ड और पीछे सामान बांधने वाला कैरियर (लगेज रैक) पहले जैसा ही रखा गया है।