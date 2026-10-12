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फेस्टिवल सीजन में TVS का बड़ा धमाका! नए अवतार में लॉन्च हुई TVS Radeon 2026, ₹67,100 से शुरू है कीमत

टीवीएस मोटर ने फेस्टिवल सीजन से पहले अपनी किफायती बाइक TVS Radeon का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है, आइए देखते हैं क्या है इसमें खास।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 02:44:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 02:44:56 PM (IST)
फेस्टिवल सीजन में TVS का बड़ा धमाका! नए अवतार में लॉन्च हुई TVS Radeon 2026, ₹67,100 से शुरू है कीमत
नए अवतार में लॉन्च हुई TVS Radeon 2026

HighLights

  1. फेस्टिवल सीजन में TVS का बड़ा धमाका
  2. नए अवतार में लॉन्च हुई TVS Radeon 2026
  3. इस नई बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये से शुरू होती है

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप ऑफिस आने-जाने या रोजमर्रा के कामों के लिए एक अच्छी और बजट वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दें कि फेस्टिवल सीजन से पहले TVS Motor ने अपनी बाइक TVS Radeon का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है।

कितनी है कीमत?

इस नई बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये से शुरू होती है। इसे तीन वेरियंट्स में पेश किया गया है।

  • बेस (BASE): 67,100 रुपये

  • डीजी ड्रम (DIGI Drum): 70,100 रुपये

  • डीजी डिस्क (DIGI Disc): 73,100 रुपये

बाइक पहले से काफी मॉडर्न

नई TVS Radeon में सबसे बड़ा बदलाव इसकी लाइटों में किया गया है। इसमें आगे की तरफ नई LED हेडलाइट और DRL दिए गए हैं। DRL का डिजाइन सांप के दांतों जैसा है, जो बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है। पीछे की टेललाइट और आगे-पीछे के इंडिकेटर्स को भी LED में बदल दिया गया है। इसमें सिंगल-पीस सीट, क्रैश गार्ड और पीछे सामान बांधने वाला कैरियर (लगेज रैक) पहले जैसा ही रखा गया है।


नए रंग और ग्राफिक्स

  • बेस मॉडल में आपको ब्लैक-रेड और ब्लैक-ब्लू रंग मिलेंगे।

  • डीजी ड्रम में ब्लैक-रेड और ब्लैक-ऑरेंज का विकल्प है।

  • डीजी डिस्क सिर्फ ब्लैक-ऑरेंज में मिलेगी।

  • पेट्रोल टैंक और साइड पैनल्स पर नए ग्राफिक्स दिए गए हैं।

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इंजन

इंजन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें पहले वाला ही 109.7cc का भरोसेमंद इंजन लगा है, जो 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी GTT (ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी) है। इसका फायदा शहर के जाम में मिलता है, आपको बार-बार एक्सेलरेटर नहीं देना पड़ता और बाइक बिना झटके के धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है। इसमें ऐसा सेल्फ-स्टार्ट दिया गया है जो किसी भी गियर में काम करता है, जिससे ट्रैफिक में बाइक बंद होने पर तुरंत स्टार्ट करने में आसानी होती है।