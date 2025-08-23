Is Today Bank Holiday: क्या आज शनिवार को बैंक खुले रहेंगे? जानें 23 अगस्त को बैंक बंद हैं या नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप आज, शनिवार को बैंक जाने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अक्सर लोगों को शनिवार के दिन बैंक के खुलने और बंद होने को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। आइए जानते हैं कि आज यानी 23 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे।

शनिवार को बैंक कब रहते हैं बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के अनुसार:

बैंक हर रविवार को बंद रहते हैं।

हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।

जबकि पहले, तीसरे और पाँचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।

23 अगस्त को क्यों बंद हैं बैंक?

आज 23 अगस्त, 2025 है और यह महीने का चौथा शनिवार है। इसलिए आज देशभर में सभी बैंकों की शाखाएँ बंद रहेंगी। ऐसे में आपको अपने जरूरी काम पहले से ही प्लान करने होंगे ताकि असुविधा न हो।

राज्यवार छुट्टियों का असर

ध्यान दें कि राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा राज्यों के त्योहारों और स्थानीय अवसरों पर भी बैंक बंद रहते हैं। इसलिए छुट्टी की सही जानकारी पाने के लिए अपनी स्थानीय बैंक शाखा से पूछना हमेशा बेहतर होता है।

23 से 31 अगस्त तक बैंक हॉलिडे की लिस्ट

23 अगस्त (शनिवार) – चौथे शनिवार की वजह से पूरे भारत में बैंक बंद।

24 अगस्त (रविवार) – रविवार की वजह से पूरे भारत में बैंक बंद।

25 अगस्त (सोमवार) – श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि, गुवाहाटी (असम) में बैंक बंद।

27 अगस्त (बुधवार) – गणेश चतुर्थी और स्थानीय त्योहारों की वजह से अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी, विजयवाड़ा आदि शहरों में बैंक बंद।

28 अगस्त (गुरुवार) – गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन और नुआखाई, भुवनेश्वर (ओडिशा) और पणजी (गोवा) में बैंक बंद।

31 अगस्त (रविवार) – रविवार की वजह से पूरे भारत में बैंक बंद।

डिजिटल बैंकिंग सर्विस चालू

बैंक बंद रहने के बावजूद, डिजिटल सेवाएँ जैसे UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम मशीनें 24x7 काम करती रहेंगी। यानी ग्राहक किसी भी समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

