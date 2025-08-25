मेरी खबरें
    Is Today Bank Holiday: सोमवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? जानें अगस्त 2025 बैंक हॉलिडे लिस्ट

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां तय होती हैं। कई बार भारत के हर राज्य और शहर के हिसाब से बैंक हॉलिडे में अंतर हो सकता है। आमतौर पर सोमवार (Is Today Bank Holiday) को बैंक खुले रहते हैं।

    एजेंसी,नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां तय होती हैं। कई बार भारत के हर राज्य और शहर के हिसाब से बैंक हॉलिडे में अंतर हो सकता है। आमतौर पर सोमवार (Is Today Bank Holiday) को बैंक खुले रहते हैं। लेकिन इस सोमवार श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण गुवाहाटी (असम) में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि भारत के अन्य हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे।

    यदि आप इस हफ्ते बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहां दी गई बैंक हॉलिडे की लिस्ट आपके काम आ सकती है। इससे आप अंतिम समय में होने वाली किसी भी असुविधा से बच सकते हैं।

    भारत में क्षेत्रीय और स्थानीय त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपनी स्थानीय बैंक शाखा से पहले से ही उनकी छुट्टियों की सूची या कार्यक्रम की जानकारी ले लें ताकि आपात स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर सकें।

    अगस्त में इस हफ्ते कितने दिन बैंक रहेंगे बंद

    25 अगस्त (सोमवार) – श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण गुवाहाटी (असम) में बैंक बंद रहेंगे।

    27 अगस्त (बुधवार) – अहमदाबाद (गुजरात), बेलापुर, मुंबई और नागपुर (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), भुवनेश्वर (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), पणजी (गोवा), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में बैंक गणेश चतुर्थी और संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष) व अन्य धार्मिक आयोजनों की वजह से बंद रहेंगे।

    28 अगस्त (गुरुवार) – गणेश चतुर्थी (द्वितीय दिवस) / नुआखाई के कारण भुवनेश्वर और पणजी में बैंक बंद रहेंगे।

    31 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश के चलते देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे।

    बैंकों के अलावा, वित्तीय बाजार भी 27 अगस्त, 2025 को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अवकाश रखेंगे। इस दिन BSE और NSE दोनों बंद रहेंगे। इसलिए, निवेशकों को अपने लेन-देन की योजना पहले से बना लेनी चाहिए।

    जब बैंक बंद हों तो क्या कर सकते हैं लेन-देन?

    राष्ट्रीय अवकाश के दौरान भी ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। एटीएम सामान्य रूप से काम करते हैं। लोग यूपीआई और बैंक ऐप के जरिए भुगतान और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

    RBI द्वारा घोषित छुट्टियों के दौरान चेक और वचन पत्र से संबंधित लेन-देन उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग की वजह से ज्यादातर सेवाएं प्रभावित नहीं होतीं।

