जबलपुर में दशहरे पर होगी जमकर खरीदारी, किसी ने बुक कराई गाड़ी तो कोई खरीदेगा एसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दशहरे के पर्व पर खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा आज भी लोगों के बीच कायम है। यही वजह है कि त्योहार के मौके पर बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। कोई नई कार घर लाने की तैयारी कर रहा है, तो किसी ने दोपहिया वाहन की बुकिंग करा ली है।

दुकानों में ग्राहकों की पूछताछ बढ़ रही कुछ परिवार दशहरे के शुभ अवसर पर एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्राॅनिक उत्पाद खरीदने की योजना बना रहे हैं। शहर में आटोमोबाइल शोरूम से लेकर इलेक्ट्राॅनिक्स दुकानों तक ग्राहकों की पूछताछ बढ़ रही है। दशहरे पर बाजार में अच्छी बिक्री होगी ऐसे में कारोबारियों को उम्मीद है कि दशहरे पर बाजार में अच्छी बिक्री होगी और त्योहार के दिन खरीदारी का उत्साह देखने को मिलेगा। किसी ने कार बुक कराई, तो कोई लेगा दोपहिया वाहन दशहरे पर वाहन खरीदना कई परिवारों के लिए शुभ शुरुआत का प्रतीक है। इसी सोच के साथ लोग नई कार और बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं। कुछ ग्राहकों ने पहले ही अपनी पसंद के वाहन की बुकिंग करा ली है, ताकि दशहरे के दिन शुभ मुहूर्त में डिलीवरी ली जा सके।

दोपहिया वाहनों को लेकर भी उत्साह परिवार की जरूरत, बजट और माइलेज को ध्यान में रखते हुए लोग अलग-अलग माॅडल के विकल्प देख रहे हैं। वहीं, युवाओं में स्पोर्टी लुक वाले दोपहिया वाहनों को लेकर भी उत्साह रहता है। कार खरीदने वाले ग्राहक सुरक्षा फीचर्स, माइलेज, आराम और आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दे रहे हैं। गाड़ी बदलकर नई कार लेने की तैयारी कई परिवार पुरानी गाड़ी बदलकर नई कार लेने की तैयारी में हैं। वाहन कंपनियों की ओर से मिलने वाले एक्सचेंज ऑफर और फाइनेंस विकल्प भी खरीदारी के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एसी और एलईडी टीवी की भी मांग दशहरे के मौके पर इलेक्ट्रानिक्स बाजार में भी खरीदारी की तैयारी है। कोई घर के लिए नया एसी लेने की सोच रहा है, तो कोई पुराने टीवी की जगह बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदना चाहता है। इसके अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और अन्य घरेलू उपकरणों की खरीदारी भी त्योहार के बजट में शामिल है।