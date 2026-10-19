जबलपुर के पंजाबी दशहरे की गौरीघाट में धूम, देशभर में प्रसिद्ध है विशेष आतिशबाजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संस्कारधानी का ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा सोमवार को गौरीघाट में पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। छह दशक से अधिक पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंजाबी हिंदू एसोसिएशन इस बार 74वें पंजाबी दशहरा महोत्सव का आयोजन कर रहा है।

75 फीट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में होने वाले इस आयोजन में 75 फीट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। आयोजन में शामिल होने के लिए शहर के साथ आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।