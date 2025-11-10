7,582 करोड़ की कंपनी से दिवालियापन तक... कैसे डूबा 70वें सबसे अमीर भारतीय जयप्रकाश गौड़ का साम्राज्य?

बिजनेस डेस्क। कभी भारत के टॉप बिजनेस टायकून में शुमार जयप्रकाश गौड़ का जेपी ग्रुप (Jaypee Group) आज कर्ज और घाटे के बोझ से दबा है। 1981 में एक इंजीनियर के तौर पर नौकरी छोड़कर उन्होंने इस समूह की नींव रखी थी। शुरुआत में तेजी से बढ़ते इस ग्रुप ने सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट, होटल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पैर फैलाए। लेकिन एक बड़ी गलती ने इस पूरे साम्राज्य को डूबा दिया।

कई सेक्टरों में फैला कारोबार 1981 में पहले होटल की शुरुआत के बाद 1986 में सीमेंट, 1992 में पावर और 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया गया। नए प्रोजेक्ट्स ने जेपी ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और यह भारत के सबसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर समूहों में शामिल हो गया।