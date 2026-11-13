चीनी जासूस के इश्क में 'डूबे' जेन्सेन हुआंग को 10 अरब डॉलर का नुकसान, Nvidia से दिया इस्तीफा

बिजनेस डेस्क। Nvidia के सीईओ जेंसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी से विदाई के बाद उन्हें करीब 108 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,016 करोड़ रुपये के शेयर छोड़ने पड़ेंगे। अब एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की 13 साल से CFO रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 138.4 अरब डॉलर यानी करीब 13.02 लाख करोड़ रुपये है, यानी छूटने वाले शेयर उनकी कुल संपत्ति का महज 0.08% हैं। चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों के खुलासे के बाद से एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेंसन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है। कुछ ही दिनों में उनका नेटवर्थ करीब 10 अरब डॉलर घट गया है।