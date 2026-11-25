बिजनेस डेस्क। जेन्सेन हुआंग की फिर से एनवीडिया में सीईओ के तौर पर वापसी हो गई है। उनके अफेयर के चलते कई दिनों से उन्हें लेकर कई तरह की बातें चल रही थीं, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही कंपनी के शेयर गिरने लगे और कंपनी को जोरदार नुकसान होने लगा। जिसके बाद अब उन्हें वापस से सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब किसी कंपनी के सीईओ के इस्तीफा देने के बाद उनकी वापसी हुई है, पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। जेन्सेन हुआंग से पहले एन नारायणमूर्ति, स्टीव जॉब्स, सैम ऑल्टमैन जैसे कई दिग्गज ऐसा कर चुके हैं।

एन नारायणमूर्ति, इन्फोसिस जब इन्फोसिस मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो एन आर नारायण मूर्ति की वापसी जून 2013 में हुई थी, जबकि वह सात साल पहले ही एग्जीक्यूटिव रोल छोड़ चुके थे। साल 2012-13 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ महज 5.8 फीसदी था जबकि भारत की आईटी इंडस्ट्री इससे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही थी। उस समय कंपनी के तत्कालीन सीईओ एसडी शिबूलाल पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे में नारायण मूर्ति ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में वापसी की थी। स्टीव जॉब्स, ऐपल आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐपल की नींव 1976 में स्टीव जॉब्स ने दो लोगों के साथ रखी थी। लेकिन कंपनी के सीईओ जॉन स्कली के साथ मतभेद होने के कारण जॉब्स को 1985 में कंपनी से निकाल दिया गया था। एक दशक बाद ऐपल की हालत खराब हो गई। दिसंबर 1996 में उसने NeXT को खरीदा जिसे जॉब्स ने बनाया था और इसके साथ ही जॉब्स की फिर से ऐपल में वापसी हो गई और उन्होंने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज मार्केट कैप के हिसाब से ऐपल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है।