Jensen Huang Controversy: एनवीडिया सीईओ ने कबूली बेवफाई, क्या पत्नी को देने होंगे 80 अरब डॉलर?

टेक्नोलॉजी डेस्क। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के प्रमुख और अरबपति जेनसन हुआंग इस समय निजी और पेशेवर दोनों मोर्चों पर भारी विवादों में घिरे हैं। हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफा होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ली है। इस खुलासे के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी 41 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर है और अगर ऐसा होता है, तो क्या उनकी पत्नी लोरी हुआंग को कैलिफोर्निया के नियमों के तहत 80 अरब डॉलर (करीब 6.7 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम हर्जाना मिल सकता है।

कर्मचारियों को ईमेल लिखकर मांगी माफी 63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे एक आधिकारिक ईमेल में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने लिखा "मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है। मेरे इस कदम से मेरी पत्नी और बच्चों को गहरी ठेस पहुंची है। मैंने जो किया, उसका कोई बहाना नहीं हो सकता है। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। एनवीडिया का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है, लेकिन मैं आपके भरोसे पर खरा नहीं उतर सका।"