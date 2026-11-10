Jensen Huang Controversy: एनवीडिया सीईओ ने कबूली बेवफाई, क्या पत्नी को देने होंगे 80 अरब डॉलर?

टेक्नोलॉजी डेस्क। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के प्रमुख और अरबपति जेनसन हुआंग इस समय निजी और पेशेवर दोनों मोर्चों पर भारी विवादों में घिरे हैं। हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफा होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ली है। इस खुलासे के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी 41 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर है और अगर ऐसा होता है, तो क्या उनकी पत्नी लोरी हुआंग को कैलिफोर्निया के नियमों के तहत 80 अरब डॉलर (करीब 6.7 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम हर्जाना मिल सकता है।
63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे एक आधिकारिक ईमेल में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने लिखा "मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है। मेरे इस कदम से मेरी पत्नी और बच्चों को गहरी ठेस पहुंची है। मैंने जो किया, उसका कोई बहाना नहीं हो सकता है। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। एनवीडिया का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है, लेकिन मैं आपके भरोसे पर खरा नहीं उतर सका।"
इस खुलासे के बाद नैस्डैक पर एनवीडिया के शेयरों में करीब 5% की तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों में गहरी चिंता फैल गई है।
जेनसन हुआंग की कुल संपत्ति लगभग 155 अरब डॉलर आंकी गई है। वे दुनिया के 10 सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल हैं।
कैलिफोर्निया कम्युनिटी प्रॉपर्टी लॉ: कैलिफोर्निया फैमिली कोड 760 के तहत शादी के दौरान कमाई गई संपत्ति पति और पत्नी दोनों की संयुक्त मानी जाती है। तलाक की स्थिति में संपत्ति दोनों पक्षों में आधी-आधी (50-50) बांटी जाती है।
शादी के बाद खड़ी हुई कंपनी: हुआंग और लोरी की शादी 1985 में हुई थी, जबकि एनवीडिया की स्थापना इसके 8 साल बाद 1993 में कैलिफोर्निया में हुई। ऐसे में कंपनी की समूची संपत्ति शादी के दायरे में आती है।
प्री-नप एग्रीमेंट की स्थिति: यदि दोनों के बीच शादी से पहले कोई वित्तीय समझौता नहीं हुआ है, तो लोरी हुआंग कानूनी रूप से आधी दौलत यानी करीब 80 अरब डॉलर की हकदार बन सकती हैं।
यदि यह तलाक अमल में आता है, तो यह इतिहास का सबसे महंगा तलाक साबित होगा। इससे पहले साल 2019 में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट को तलाक के समझौते के तहत 38.3 अरब डॉलर दिए थे।
हालांकि, अभी तक लोरी हुआंग ने तलाक की कोई आधिकारिक अर्जी दाखिल नहीं की है।
यह भी पढ़ें- चीनी जासूस के 'हनीट्रैप' में फंसे Nvidia CEO जेन्सन हुआंग! अमेरिकी संसद में पेशी से पहले मांगी माफी, कबूली बेवफाई की बात
यह पूरा विवाद तब सामने आया जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी मूल की पूर्व पत्रकार और सिंगापुर स्थित मेगास्पीड इंटरनेशनल की सीनियर एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग से जुड़े कथित चीनी जासूसी नेटवर्क की जांच कर रही थीं। आशंका जताई गई कि एनवीडिया सीईओ को विदेशी खुफिया एजेंसी द्वारा हनीट्रैप का शिकार बनाया गया हो सकता है। इस मामले में अमेरिकी संसद की समिति ने भी संज्ञान लिया है और एनवीडिया का बोर्ड एक स्वतंत्र जांच कर रहा है।