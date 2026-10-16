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Jio IPO: भारत का सबसे बड़ा IPO ला रहा है Jio! प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशा अंबानी ने बताया कैसे आया था जियो का आइडिया

Jio IPO: जियो के आईपीओ को लेकर मार्केट में हलचल काफी तेज है। इसी बीच अंबानी फैमिली ने जियो से जुड़े किस्से सुनाए, जियो का लक्ष्य बताया।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 08:26:10 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 08:26:10 AM (IST)
Jio IPO: भारत का सबसे बड़ा IPO ला रहा है Jio! प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशा अंबानी ने बताया कैसे आया था जियो का आइडिया
Jio IPO: भारत का सबसे बड़ा IPO ला रहा है Jio! प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशा अंबानी ने बताया कैसे आया था जियो का आइडिया

HighLights

  1. भारत का सबसे बड़ा IPO ला रहा है Jio!
  2. ईशा अंबानी ने बताया कैसे आया था जियो का आइडिया
  3. जानें आईपीओ प्राइस बैंड, लॉट साइज और डिस्काउंट

बिजनेस डेस्क। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ करीब ₹30,213 करोड़ का है। कंपनी ने इसके लिए प्रति शेयर ₹1,119 का अपर प्राइस बैंड तय किया है। निवेशकों को कम से कम 12 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, यानी एक लॉट में निवेश के लिए ₹13,428 की जरूरत होगी।

आईपीओ कब खुलेगा?

  • जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर से खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा।

  • 26 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा और 28 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है।

भारत का सबसे बड़ा आईपीओ

कंपनी ने 14 अक्टूबर को आईपीओ का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल किया था। बता दें कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा।

अभी मार्केट कैप के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियां

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज- 1655434.93 करोड़ रुपये

  • भारती एयरटेल - 1155947 लाख करोड़ रुपये

  • HDFC Bank- 1123321.86 लाख करोड़ रुपये

  • ICICI Bank - 1001579.09 लाख करोड़ रुपये

  • SBI - 887538.29 लाख करोड़ रुपये

  • TCS - 851860.64 करोड़ रुपये

  • बजाज फाइनेंस- 602983.69 करोड़ रुपये

  • लार्सन एंड टुब्रो - 503027.29 करोड़ रुपये

  • LIC- 498409.82 करोड़ रुपये

  • Infosys - 450874.54 करोड़ रुपये

कर्मचारियों को मिलेगी ₹54 प्रति शेयर की छूट

जियो के आईपीओ में पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर ₹54 की छूट मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अधिकतम ₹500 करोड़ के शेयर रिजर्व रखने का प्रावधान किया है। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए अधिकतम ₹2,500 करोड़ के शेयर रिजर्व किए गए हैं।


इस आईपीओ को लेकर अंबानी फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने जियो से जुड़े कुछ किस्से सुनाए।

ईशा अंबानी ने सुनाई जियो की शुरुआत की कहानी

ईशा अंबानी ने बताया कि जियो का आइडिया उन्हें साल 2011 में आया था। उस समय वह अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थीं और छुट्टियों में भारत आने पर धीमे इंटरनेट की वजह से उन्हें कॉलेज असाइनमेंट सबमिट करने में परेशानी हुई थी। इसी दौरान आकाश अंबानी ने डिजिटल कंपनी शुरू करने का आइडिया दिया था और आज 2026 में जियो काफी बेहतर स्थिति में पहुंच चुकी है।

आकाश अंबानी ने कहा

आकाश अंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जियो ने भारत को डेटा की कमी वाले देश से डेटा की भरपूर उपलब्धता वाला देश बनाया है। फिलहाल 53 करोड़ लोग जियो पर भरोसा करते हैं। कंपनी का EBITDA मार्जिन 53 फीसदी रहा है। जियो का लक्ष्य विकसित भारत के सपने के साथ ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और हाई क्वालिटी सर्विस देना है।