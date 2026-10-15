देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में JIO, लिस्टिंग के साथ बन सकती है देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल व टेलीकॉम यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है, जो 21 से 23 अक्टूबर तक निवेशकों की बोली के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने 14 अक्टूबर को अपना RHP फाइल करते हुए 1,065 से 1,119 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिसके ऊपरी बैंड के हिसाब से इस आईपीओ का कुल आकार 30,213 रुपये करोड़ होगा।

बन सकती है चौथी बड़ी कंपनी इस आईपीओ प्रक्रिया के तहत 26 अक्टूबर को शेयरों का आवंटन पूरा होने के बाद 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में इसकी संभावित लिस्टिंग होगी। 1,119 रुपये के अपर प्राइस बैंड के आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स का मूल्यांकन लगभग 108.3 अरब डॉलर यानी 10.3 लाख करोड़ से अधिक आंका गया है। यदि लिस्टिंग के दिन कंपनी का मार्केट कैप 10.25 लाख करोड़ के आसपास रहता है, तो यह देश की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी।