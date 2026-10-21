Jio Platforms IPO: खुलते ही निवेशकों की होड़! जानिए रिटेल और QIB की बोली का हाल

बिजनेस डेस्क। जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को लेकर शेयर बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है। IPO खुलते ही बड़े संस्थागत निवेशकों ने इसमें बोली लगाई और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी महज 28 मिनट में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, पूरे IPO को अब तक 65 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला है। सुबह 10 बजे तक इसका सब्सक्रिप्शन स्तर 2.86 गुना तक पहुंच गया।

बड़े संस्थागत निवेशकों की तुलना में छोटे निवेशकों की ओर से कम मांग देखने को मिली है। NSE के आंकड़ों के अनुसार, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 11 फीसदी सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया। रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में अब तक 8 फीसदी बोलियां मिलीं।