बिजनेस डेस्क। आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं, जहां बाकी सब जगह से सस्ता सोना मिलता है।

हम बात कर रहे हैं केरल की, इस राज्य में सोना बाकी सब जगह से थोड़ा सस्ता मिलता है। केरल में लोगों के बीच सोना खरीदने का चलन काफी पुराना है, यहां शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान सोने की जमकर खरीदारी होती है। इसके अलावा राज्य में ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानों के बीच ग्राहकों को अपने पास बुलाने के लिए तगड़ा कॉम्पिटीशन चलता है, जिसका फायदा खरीदारों को मिलता है।