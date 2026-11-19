बिजनेस डेस्क। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के बीच अब दूध के दामों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पैकेट में दूध वितरित करने वाली तीनों प्रमुख कंपनियों ने एक के बाद एक दाम बढ़ाए हैं, जिससे पहली बार दूध की कीमत में एक साथ 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। सांची का फुल फैट दूध अब 74 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जिससे एक छोटे परिवार के मासिक बजट पर 125 से 150 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

पैकेट वाले दूध से 6 रुपये सस्ता है खुला दूध

ताजा बढ़ोतरी के बाद जहां पैकेट वाला दूध 74 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं इंदौर के बाजार में हाई फैट खुला दूध अब भी 68 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। शहर में रोजाना करीब 14 से 15 लाख लीटर दूध की खपत है, जिसमें से करीब 12 लाख लीटर खुला दूध बिकता है। इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भरत मथुरावाला के अनुसार, दाम बढ़ाने का किसानों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कंपनियां किसानों से 52 से 53 रुपये प्रति लीटर दूध खरीद रही हैं और केवल पैकिंग व परिवहन लागत का हवाला देकर मुनाफा बढ़ा रही हैं।