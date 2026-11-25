बिजनेस डेस्क। पंजाब के तीन भाइयों ने कमाल कर दिया है, बिना किसी बड़े विज्ञापन और बहुत सारे पैसे के बड़े-बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरे की, इन दिनों लोग कोका-कोला, फैंटा, मिरिंडा और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह लाहौरी जीरा पीना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि यह एक हेल्दी ड्रिंक है और इससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता। यह एक सोडा बेस्ड ड्रिंक है, जिसमें जीरा के साथ मसाला है तो यह पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि इस ड्रिंक का आइडिया कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कितनी कमाई कर रहा है.

कंपनी की सालाना कमाई करीब 1,112 करोड़ रुपये लाहौरी जीरा की शुरुआत घर की रसोई से हुई थी और आज कंपनी की सालाना कमाई करीब 1,112 करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद है। साल 2017 में पंजाब के तीन कजिन भाइयों सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूटना ने इसकी शुरुआत की थी। एक दिन तीनों घर पर बैठे थे, तभी निखिल डोडा ने किचन में ही मौजूद साधारण चीजों से जीरे वाली एक ठंडी और मसालेदार ड्रिंक बनाई। तीनों को इसका स्वाद काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि इस ड्रिंक को बाजार में बेचना चाहिए। परिवार से शुरुआती आर्थिक मदद लेकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। करीब 9 साल में यह एक बड़ा ब्रांड बनकर उभर गया है। लाहौरी जीरा की लोकप्रियता के पीछे इसकी कम कीमत एक बड़ी वजह है, इसकी एक बोतल सिर्फ 10 रुपये में मिलती है।