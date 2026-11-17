बिजनेस डेस्क। घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में आज न तो कोई बढ़ोतरी हुई है और न ही कोई कटौती की गई है, लेकिन इसके बावजूद देश के करोड़ों परिवारों को 1,267.24 रुपये की लागत वाला सिलेंडर महज 642 रुपये में मिल रहा है।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट साझा कर इसके पीछे का पूरा सरकारी गणित समझाया है। कंपनी ने बताया कि हर सिलेंडर के पीछे सरकार का बड़ा आर्थिक सहयोग है, ताकि आम लोगों के घर का बजट संतुलित बना रहे।