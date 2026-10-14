LPG Cylinder Price Today: त्योहारों के सीजन में क्या चल रहा है आपके शहर में एलपीजी का रेट, जानें दिल्ली से लेकर भोपाल तक के ताजा दाम

बिजनेस डेस्क। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर रोज सुबह एलपीजी की कीमतें अपडेट करती हैं। आज बुधवार, 14 अक्टूबर को देश भर में गैस की कीमतें क्या हैं आइये जानते हैं।

कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत?

दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 939.50 रुपये है, जयपुर में इसकी कीमत 945.50 रुपये है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये है।

वहीं, होटल, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगे हुए हैं। 1 अक्टूबर 2026 को इसकी कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, दिल्ली में अभी इसकी कीमत 2,810 रुपये प्रति सिलेंडर है।