LPG Cylinder Price Today: त्योहारों के सीजन में क्या चल रहा है आपके शहर में एलपीजी का रेट, जानें दिल्ली से लेकर भोपाल तक के ताजा दाम
आज 14 अक्टूबर 2026 को एलपीजी की कीमतें जारी कर दी गई हैं ऐसे में आइये जानते हैं आपके शहर में आज क्या रेट हैं।
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 09:52:07 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 09:52:07 AM (IST)
LPG Cylinder Price Today: त्योहारों के सीजन में क्या चल रहा है आपके शहर में एलपीजी का रेट, जानें दिल्ली से लेकर भोपाल तक के ताजा दाम
HighLights
- त्योहारों के सीजन में क्या चल रहा है एलपीजी का रेट
- दिल्ली से लेकर भोपाल तक के ताजा दाम जानिए
- MP, छत्तीसगढ़ में LPG गैस की कीमत क्या है
बिजनेस डेस्क। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर रोज सुबह एलपीजी की कीमतें अपडेट करती हैं। आज बुधवार, 14 अक्टूबर को देश भर में गैस की कीमतें क्या हैं आइये जानते हैं।
कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत?
दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 939.50 रुपये है, जयपुर में इसकी कीमत 945.50 रुपये है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये है।
वहीं, होटल, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगे हुए हैं। 1 अक्टूबर 2026 को इसकी कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, दिल्ली में अभी इसकी कीमत 2,810 रुपये प्रति सिलेंडर है।
MP, छत्तीसगढ़ में LPG गैस की कीमत
- भोपाल में आज घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) की कीमत ₹ 947.50 है।
- इंदौर में आज घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) की कीमत ₹ 970.00 है।
- रायपुर में आज घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) की कीमत ₹ 1,013.00 है।
हर शहर के अनुसार LPG सिलेंडर की कीमत अलग-अलग होती है।
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जानिए आपके शहर में LPG सिलेंडर की कीमत
- दिल्ली में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹939.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,810.00 है।
- नोएडा में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹939.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,747.50 है।
- गुरुग्राम में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹951.00 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,828.00 है।
- मुंबई में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹941.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,764.50 है।
- कोलकाता में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹968.00 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,954.00 है।
- चेन्नई में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹957.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,983.00 है।
- पटना में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹1,031.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹3,100.50 है।
- रांची में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹1,010.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,988.00 है।
- जयपुर में घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत ₹945.50 और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत ₹2,839.00 है।