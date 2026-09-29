400 रुपये से लेकर 900 पार तक! 2014 से 2026 के बीच कितना महंगा हुआ गैस सिलेंडर? देखें पूरा डेटा

बिजनेस डेस्क। भूख तो सबकी लगती है चाहे वो अमीर हो या गरीब। अमीरों का तो पता नहीं लेकिन गरीबों को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत से काफी मुश्किल होती है।
पिछले 12 साल में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 2014 से 2026 तक में गैस सिलेंडर के रेट में कितना बदलाव आया है आइये जानते है।
अभी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है। 1 अक्टूबर को दाम में बदलाव होने वाले है हालांकि बढ़ेंगे या घटेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं हैं।
2014 में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सिलेंडर की कीमत महज 490 रुपये थी।
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IOCL के आधिकारिक प्राइस रिकॉर्ड के मुताबिक, दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाला इंडेन सिलेंडर की कीमत अक्टूबर 2014 में 880 रुपये थी। अक्टूबर 2015 में ये घटकर 517.50 रुपये और अक्टूबर 2016 में 490 रुपये हो गई।
इसके बाद LPG के दाम में तेजी देखने को मिली और अक्टूबर 2017 में सिलेंडर की कीमत 649 रुपये हो गई। अक्टूबर 2018 में ये और बढ़कर 879 रुपये पर पहुंच गई। लेकिन फिर अक्टूबर 2019 में कीमत घटकर 605 रुपये हो गई।
IOCL के अनुसार, अक्टूबर 2020 में दिल्ली में 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत 594 रुपये थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में ये बढ़कर 899.50 रुपये हो गई।
साल 2022 में LPG की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। IOCL रिकॉर्ड में 6 जुलाई 2022 को दिल्ली में कीमत 1,053 दर्ज है। 30 अगस्त 2023 को कीमत घटकर 903 रुपये हो गई। इसके बाद मार्च 2024 में ये 803 पर आ गई।
IOCL के मुताबिक, 8 अप्रैल 2025 को दिल्ली में 14.2 किलो बिना सब्सिडी वाले इंडेन सिलेंडर की कीमत 853 रुपये थी। 7 मार्च 2026 को कीमत बढ़कर 913 रुपये हो गई। 7 जून 2026 को दिल्ली में 14.2 किलो इंडेन की कीमत 942 रुपये हो गई और आज 29 सितंबर तक इसी रेट पर है।