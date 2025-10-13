मेरी खबरें
    Diwali 2025: पुष्य नक्षत्र पर करें खरीददारी...मां लक्ष्मी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद, धन-दौलत में होगी बढ़ोत्तरी

    Pushya Nakshatra 2025: धनतेरस से चार दिन पहले खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में भोग-विलासिता के सामान के साथ सोना-चांदी, चल संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, दीवाली के त्योहार तक सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त रहने वाले हैं। ये शुभ योग ही इन तिथियों को खास बना रहे हैं।

    By Jogendra Sen
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 03:03:20 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 03:03:20 PM (IST)
    Diwali 2025: पुष्य नक्षत्र पर करें खरीददारी।

    HighLights

    1. धनतेरस से चार दिन पहले 14 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र
    2. सोना-चांदी, चल संपत्ति खरीदना माना जाता है शुभ
    3. मान्यताएं हैं कि पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी का हुआ था जन्म

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। धनतेरस से चार दिन पहले खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में भोग-विलासिता के सामान के साथ सोना-चांदी, चल संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, दीवाली के त्योहार तक सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त रहने वाले हैं। ये शुभ योग ही इन तिथियों को खास बना रहे हैं। धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र में खरीदारी कर सकते हैं।

    नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र

    ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से पुष्य नक्षत्र को राजा माना गया है। इसे धन, वैभव और यश का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में घर, वाहन, प्रॉपर्टी की खरीदारी या कोई बड़ा निवेश करना बहुत उत्तम होता है। यदि आप दीवाली से पहले सोना, चांदी, वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 14 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र की शुभ वेला पर खरीद सकते हैं।


    पुष्य नक्षत्र में ही हुआ था मां लक्ष्मी का जन्म

    ऐसी भी मान्यताएं हैं कि पुष्य नक्षत्र में ही मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए दीवाली पूजा के लिए लक्ष्मी की प्रतिमा भी आप इस दिन खरीद सकते हैं।

    मंगलवार, 14 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र

    शुक्रवार, 17 अक्टूबर सिद्धि राजयोग

    शनिवार, 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी (धनतेरस)

    रविवार, 19 अक्टूबर अमृत सिद्धि योग

    सोमवार, 20 अक्टूबर 2 सर्वाथ सिद्धि योग शुभ खरीदारी

    ये वस्तुएं खरीदना माना जाता है शुभ

    ज्योतिषाचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, वाहन, भूमि, मकान और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे मंगल पुष्य और बुधवार को पड़ने के कारण बुध पुष्य कहा जाएगा। इस दिन मंत्र जाप, पूजा-पाठ और दान जैसे शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं।

