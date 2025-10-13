Diwali 2025: पुष्य नक्षत्र पर करें खरीददारी...मां लक्ष्मी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद, धन-दौलत में होगी बढ़ोत्तरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। धनतेरस से चार दिन पहले खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में भोग-विलासिता के सामान के साथ सोना-चांदी, चल संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, दीवाली के त्योहार तक सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त रहने वाले हैं। ये शुभ योग ही इन तिथियों को खास बना रहे हैं। धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र में खरीदारी कर सकते हैं।

नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से पुष्य नक्षत्र को राजा माना गया है। इसे धन, वैभव और यश का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में घर, वाहन, प्रॉपर्टी की खरीदारी या कोई बड़ा निवेश करना बहुत उत्तम होता है। यदि आप दीवाली से पहले सोना, चांदी, वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 14 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र की शुभ वेला पर खरीद सकते हैं।