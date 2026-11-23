ऑटो डेस्क। अगर आप आने वाले दिनों में मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आपको पहले से थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 22 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। कंपनी का कहना है कि गाड़ियां बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है। खास बात यह है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी चौथी बार अपनी कारों के दाम बढ़ा रही है।

मारुति सुजुकी की कारें कितनी महंगी हुईं? मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि बिक्री के हिसाब से चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में औसतन करीब 0.31 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, अलग-अलग मॉडल्स और वैरिएंट्स पर यह बढ़ोतरी अलग हो सकती है। फिलहाल कंपनी ने सभी प्रभावित मॉडल्स की नई कीमतों की पूरी सूची साझा नहीं की है।